Viernes 20 de noviembre de 2020, p. a11

Más de una semana estuvieron los levantadores de pesas compitiendo en línea en la Copa Mundial Juvenil que ganaron en las dos ramas con 20 medallas: siete de oro, tres platas y 10 bronces. Nos supieron a gloria y dio una enorme satisfacción por la situación en la que andamos con la pandemia (del Covid-19) , expresó Rosalío Alvarado, presidente de la Federación Mexica-na de la especialidad.

Con 17 seleccionados se hizo un gran papel , destacó el titular de la FMLP, sin pasar por alto la actuación de la tamaulipeca de 16 años, Casandra Michel Vélez, ganadora de tres preseas doradas en los 49 kilogramos.

Su entrenador Joaquín Castañeda es muy joven. El Instituto no creía en él. Cuando se dieron los resultados echaba maromas de gusto. Creo que debemos confiar en nuestros atletas y entrenadores para no desanimarlos y hay que apoyarlos para seguir con el proyecto de la escuela mexicana de pesas , comenta el dirigente, quien no ha parado en recibir felicitaciones por la actuación de México en el reciente Mundial Juvenil organizado por Perú.