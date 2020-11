Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 19 de noviembre de 2020, p. 47

Editorial

El Consejo de la Judicatura Federal informó (comunicado 38/2020) varias medidas para acabar con el nepotismo. Desde el puesto de oficial judicial hasta el de magistrado federal será necesario aprobar exámenes en el Instituto de la Judicatura Federal. Se anuncia un Comité de Integridad para evaluar las posibles contrataciones de familiares de titulares de áreas administrativas o de juzgados y tribunales: no está prohibido, pero debe evitarse que quien ingresa carezca de conocimientos y méritos.

Este avance es sustancial en la transparencia de la judicatura federal, pero sólo aplicará en las personas de nuevo ingreso. Falta establecer medidas para evaluar la permanencia de quienes están basificados en la judicatura, pero ya no reúnen los requisitos del puesto. Familiares o no, la labor de todo el personal debe evaluarse. Como sucede con jueces y magistrados para ser ratificados en el cargo. Pero el personal sólo requiere laborar más de 6 meses y después no se le vuelve a evaluar. Debe hacerse: en ello también reside la transparencia judicial. No debe mantenerse en el cargo a quien no cumple con los requisitos que el puesto requiere.

