En entrevista con La Jornada, Regino Montes expresó nuevamente la apertura al diálogo y dejó en claro que la propuesta gubernamental no fue una imposición, sino una sugerencia, y que están en espera de las observaciones.

Respecto a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y quien ha estado presente en las tres mesas de diálogo, Diego García comentó que el director del instituto no tiene interlocución, no tiene capacidad para decidir y Marisela Mejía consideró que carece del “oficio político para resolver las demandas".

Nosotros respetamos su punto de vista y esperamos que se pueda acordar la agenda; las mesas de trabajo, y se proceda a desahogar cada uno de los temas que plantean. De nuestra parte existe la mejor voluntad y disposición de contribuir a que se atiendan sus preocupaciones, para resolver sobre la base del diálogo, la buena fe y el respeto .

El próximo martes presentarán su contrapropuesta, y exigieron que se conforme una comision federal que resuelva el problema de fondo, porque hasta ahora pareciera que ambos gobiernos le apuestan al desgaste del movimiento, pero advirtieron que vamos a seguir resistiendo .

Marisela Mejía indicó que no van a romper el diálogo si no asiste Sheinbaum, pero que sí exigen su presencia. Si no viene la jefa de Gobierno, sí vamos a dar otros pasos .

La respuesta gubernamental la rechazan porque no recoge el espíritu ni el comprimiso que ofrecieron públicamente ante los medios de comunicación respecto a las demandas de la comunidad otomí y de las organizaciones que la acompañan .