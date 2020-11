Para destrabar el tema, el presidente López Obrador envió una nueva iniciativa, el 18 de febrero de 2020, que fue aprobada en San Lázaro el 2 de septiembre pasado, en los términos como la envió el titular del Ejecutivo, pero el 6 de octubre pasado, el Senado, en comisiones, la volvió a modificar e incluyó de nueva cuenta a los integrantes del Congreso de la Unión.

Monreal, en entrevista, reconoció que será difícil aprobar la reforma de la Constitución para eliminar la figura del fuero al titular del Ejecutivo federal. Debo decirlo con toda seriedad, no tengo mayoría calificada en el caso, no tenemos mayoría calificada en el caso del fuero, porque el bloque de oposición se opone a que al Presidente se le quite el fuero, y creo que me parece un despropósito, pero lo respeto .