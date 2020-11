De la Redacción

El gobierno mexicano estaba dispuesto a ser muy duro para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos a fin de que se retiraran los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmaron a La Jornada fuentes cercanas a la negociación.

Como parte de los intercambios diplomáticos, México puso sobre la mesa la posibilidad de expulsar del país a la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y limitar la cooperación en las investigaciones internacionales contra el tráfico de drogas, instituida hace décadas y que ha permitido el arresto de varios líderes de organizaciones criminales, en coordinación con las fuerzas armadas mexicanas.

Las fuentes consultadas señalaron que las consideraciones delicadas e importantes de política exterior argumentadas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para desistir en sus acusaciones contra el general responden a la advertencia realizada por México. Así, gestionó un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para que el ex funcionario sea investigado en México.

Agregaron que la detención del militar de alto rango no generó per se el recelo de la parte mexicana, el enojo se debió a que la contraparte estadunidense no informó sobre la investigación y el proceso contra Cienfuegos Zepeda sino hasta el momento de su captura, lo que fue considerado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una vulneración a la confianza establecida como parte de la cooperación para la lucha contra el tráfico de narcóticos.