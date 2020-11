E

l general Salvador Cienfuegos pisó suelo mexicano en calidad de repatriado y en absoluta libertad, aunque sujeto a una investigación y, por tanto, impedido a abandonar el país y disponible para declarar cuando el Ministerio Público lo requiera, entre otras condiciones. En el gobierno mexicano existe la convicción de que no habrá complicidad ni impunidad.

La investigación que en contra del ex secretario de la Defensa Nacional se inició en 2019 no terminó, y al parecer no tiene la solvencia necesaria; fue –comentaron fuentes de la cancillería Mexicana– una lanzada de la DEA. Son 743 páginas de dichos, de mensajes de texto, pero no hay ninguna grabación, como se había dicho.

Esta situación hará que México realice una investigación cabrona , muy a fondo, y sólo a partir del trabajo de la Fiscalía General de la República y que deberá terminar –con las consecuencias que eso implique para Cienfuegos– antes de las elecciones del próximo año. Los datos que envió el gobierno de Estados Unidos no servirán de mucho para la indagatoria mexicana.

Sí, todo esto es cierto, pero no se dio sin el reclamo de la cancillería mexicana que, se diga lo que se quiera, logró un triunfo para México. Un periódico de Estados Unidos aseguró en una de sus notas informativas que ambas naciones habrían empezado un juego de pelota dura en el que México ganó.

Marcelo Ebrard reclamó la violación a los acuerdos de cooperación entre los dos países al embajador Christopher Landau. Le dijo, entre otras cosas, que en una reunión anterior en la misma cancillería, el diplomático extranjero ya sabía del caso y no quiso compartir la información.

Días después, el 26 de octubre, el canciller se comunicó con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a quien expresó el descontento del gobierno mexicano por la falta de información compartida y luego vino el extrañamiento formal.