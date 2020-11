n el sonado caso del general Salvador Cienfuegos, la pelota ya está en la cancha mexicana. El Departamento estadunidense de Justicia resolvió retirar todos los cargos criminales en contra del secretario peñanietista de Defensa, por tratarse de un asunto de política exterior , y la jueza federal Carol B. Amon, quien llevaba el caso del militar preso en Nueva York, aprobó tal decisión, por mucho que los cargos son muy serios . Y colorín colorado, este caso no ha terminado, porque si bien el ex funcionario regresará a nuestro país en calidad de ciudadano en libertad, no como detenido (Ebrard dixit), la Fiscalía General de la República ya abrió su propia investigación, la cual tomaría como base la abundante evidencia que el gobierno de Estados Unidos entregó al de México el pasado 11 de noviembre.

El presidente López Obrador ha sido puntual: “no hay impunidad para nadie y, al mismo tiempo, no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, tiene que haber sustento y pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia. (el regreso de Cienfuegos) no significa impunidad ni carpetazo, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que (los estadunidenses) nos envían elementos de prueba. Y no hay nada oculto: nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. México va a decidir si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos… no hay acuerdos en lo oscurito”.

Detalló que sí hubo una intervención (diplomática) para lograr un acuerdo, pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada. No admitimos presiones de nadie; tenemos confianza en la FGR y se va a conocer todo lo que se está presentando en la acusación con las pruebas que deben de comprobarse y que la justicia mexicana proceda. Hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción, de la impunidad y este es un gobierno con autoridad moral .

La relación bilateral, subrayó López Obrador, es respeto a nuestra soberanía, respeto mutuo, y así nos entendemos y así queremos que siga la política exterior de México, o sea, que nos respeten; no somos colonia ni protectorado, somos un país independiente, libre, soberano y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo, la seguridad, a partir de reglas claras, y una de ellas es la confianza. No nos quedamos con los brazos cruzados, no nos callamos .

Las rebanadas del pastel

Como sustento para el caso de Cienfuegos el gobierno estadunidense entregó más de 700 documentos a la FGR y ésta deberá apurar su lectura y evaluación. ¡Ánimo!

cfvmexico_sa@hotmail.com