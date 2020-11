México no pudo eludir la imposición a rajatabla, desde Washington, de una política migratoria contra flujos provenientes de Centroamérica, y el simple amago trumpista de cobrar aranceles a productos mexicanos ponía a temblar la política y la economía nacionales, pero ahora, cuando Trump tiene poco qué perder, a semanas de dejar el poder si se convalida el triunfo de Joe Biden, el David mexicano aparece con su honda diplomática para vencer al Goliat vestido de barras y estrellas.

A contrasentido, corre una percepción que desconfía del discurso oficial y se apoya en la larga experiencia histórica de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, y en particular con Latinoamérica, sin espacio para benevolencias, concesiones o derrotas como la que supuestamente habría impuesto México al país imperial.

Ayer, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y jefe político de esta cámara, dijo durante una entrevista de prensa, luego que un reportero le preguntó si en las fuerzas armadas hubo confianza en que se anularían las acciones contra Cienfuegos, pero también malestar: Sí, puede ser que esta detención de quien fuera el jefe de las fuerzas armadas recientemente causara malestar; más que en la tropa, en la élite. Es decir, en los capitanes, generales, tenientes, coroneles . Le pidieron precisar: ¿En el secretario de la Defensa? , y Monreal contestó: yo creo que el secretario de la Defensa, por razón institucional, no. Aunque él no expresó ningún comentario, obviamente en su interior no estaba de acuerdo con esa detención .

En otro tema: el portal español El Confidencial publica, bajo la firma de los reporteros José María Olmo, Beatriz Parera y Pablo Gabilondo, una investigación titulada Podemos desvió 308.000 euros públicos a un proveedor electoral del presidente de México. Según el texto, el dinero se habría manejado a través de Creative Advice Interactive, firma en la que participan los abogados Eduardo López Hernández y Germán Cobos Pío, socios en el despacho Corporación Cobos y Cobos SC , con sede en León, Guanajuato.

El reportaje señala: “el partido con el que López Obrador ganó las elecciones federales de 2018 reconoce en su página web oficial (www.morena.si) que ha contratado a Corporación Cobos y Cobos SC para realizar supuestos ‘servicios de consultoría estratégica y ‘marketing’ político a través de diversos medios digitales de tipo electoral, la misma labor que Neurona debía haber prestado para Unidas Podemos” (https://bit.ly/3nzp5Ry). ¡Hasta mañana!

