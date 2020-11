C

ándidamente, la jueza federal Carol B. Amon preguntó al general Salvador Cienfuegos si no temía ser perseguido a su regreso a México. El militar respondió: no . La jueza aceptó el desistimiento de la fiscalía general de Estados Unidos y lo dejó en libertad. Había sido acusado de brindar protección al cártel del narcotráfico al mando de Juan Francisco Patrón Sánchez, H-2 –ligado a los hermanos Beltrán Leyva y abatido en 2017–, durante los años en que fungió como secretario de la Defensa Nacional. A pesar de la gravedad de los cargos, la fiscalía estadunidense pidió a la jueza que desestimara la acusación por razones de política exterior . Estas superan el interés del gobierno en seguir el procesamiento del imputado , dijo. Accedió a una petición del gobierno mexicano. Se supone que la Fiscalía General de la República hará su propia investigación. El presidente López Obrador descartó que entre su gobierno y el de Donald Trump haya habido una negociación. No hay nada oculto; nosotros actuamos a partir de principios, y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta: deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno; esto va más allá de lo legal , dijo. Edward Sapone, uno de los abogados que integraron la defensa del militar, informó que su cliente firmó un acuerdo de deportación. “El general va a salir de Nueva York hoy hacia México (ayer), este es el plan. ¿Creen que la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero abrirá un expediente al ex secretario de la Defensa o el tema irá al archivo de los olvidos? La clave está en el reciente caso de Luis Videgaray.

Gremio protector