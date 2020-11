L

a Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron hace dos días un comunicado conjunto en el cual anunciaron que las autoridades estadunidenses retirarían todos los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en Los Ángeles el pasado 15 de octubre por tres acusaciones de narcotráfico y una de lavado de dinero. Horas después, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa para informar acerca de las acciones del gobierno y la fiscalía para lograr este acuerdo, los alcances del mismo, así como su significado en términos de respeto a la soberanía mexicana y a las fuerzas armadas del país. Ayer, la jueza federal Carol B. Amon, quien llevaba el caso radicado en el estado de Nueva York, accedió a retirar las acusaciones como asunto de política exterior y aprobó el traslado expedito del general a México bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El desarrollo de los acontecimientos ha dejado claro que la detención de quien estuvo al frente del Ejército y la Fuerza Aérea durante el sexenio anterior fue un acto violatorio de la alianza de cooperación conjunta contra la delincuencia organizada establecida entre Washington y México, hecho reiterado por el canciller Ebrard en nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como puntualizó el jefe de la diplomacia nacional en su comparecencia ante los medios, desde el 21 de octubre le expresó al embajador Christopher Landau el descontento mexicano por no haber sido enterado de las indagatorias con la anticipación debida; el día 26 transmitió dicho malestar al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y dos días después remitió a la embajada estadunidense una nota diplomática con profundo extrañamiento por el proceder contra el general. En esta misiva se recalcó que actuar a espaldas de las autoridades mexicanas constituye una conducta indebida, independientemente de la inocencia o culpabilidad del acusado en hechos que se le imputaron.