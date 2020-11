D

esde ahora hay indicios de que en este decenio de los años 2020 se acentuarán las expresiones de un orbe multipolar en un contexto de riesgos existenciales de guerra nuclear y deterioro climático tornándose abrupto y potencialmente irreversible. Es una constelación de creciente complejidad ante drásticos cambios en la ecuación mundial de poder en lo estratégico-militar, ambiental y comercial. La tendencia a la heterogeneidad ocurre en el contexto de la pandemia del coronavirus, de ferocidad no registrada desde la pandemia de la gripe de 1918-1922. En sí misma, es expresión de lo delicado y volátil del momento, porque el virus irrumpe en momentos en que la humanidad enfrenta riesgos existenciales catastróficos: por ejemplo de un ataque a Irán, intensificándose a un conflicto mayor con devastadores impactos sobre la población y el ingreso a un umbral de irreversibilidad en el deterioro bioclimático que ya es calificado de emergencia climático-ambiental en el planteo inicial de recomendaciones del grupo de trabajo unificado Biden-Sanders.

En el momento de la redacción de este artículo todavía persiste el inusitado y peligroso bloqueo del presidente Donald Trump a colaborar en una transición fluida y pacífica del mando presidencial en EU, del magnate saliente a Joe Biden, el presidente recién electo luego del triunfo electoral del demócrata junto a la senadora de California Kamala Harris, primera mujer que llega a la vicepresidencia de EU.