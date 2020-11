No me queda más remedio que entrenar en casa donde tengo un gimnasio, estar listo para cualquier llamado , relata el pugilista; los planes se estancaron y este 2020 será difícil hacer algo. Hay que esperar al próximo año .

Jhonny peleó en agosto de 2019 y pensaba regresar en diciembre de ese mismo año. No había prisa, en febrero o marzo regresaría. La pandemia derrumbó todas las planeaciones en el mundo. Por fin parecía que regresaría este mes y de nuevo se ha caído la contienda.

Más de un año sin subir a pelear. La vida de un boxeador que no ejerce su oficio puede ser exasperante. Pero la amplia trayectoria de Jhonny, casi 80 combates, lo modelaron como un atleta estoico que ha forjado la paciencia para soportar los tiempos difíciles.

El ex campeón Jhonny González no pudo reactivar este año su carrera. Desde agosto está sin subir al cuadrilátero y este 2020 no ha encontra-do condiciones para retomar el boxeo como efecto de la pandemia. Este mes tenía planes y como se ha vuelto común, se disolvieron sin explicaciones. Como si fuera un novato, espera listo a que aparezca una oportunidad en la división superpluma, donde abundan buenos peleadores.

No puedo impacientarme , ataja Jhonny; no hay condiciones para concretar peleas. No nos queda más que trabajar de manera disciplinada y estar preparado para cuando algo aparezca. Listo como si uno peleara mañana .

Sin contiendas en puerta, Jhonny prefiere resguardarse de los riesgos de un contagio. Su entrenador en Los Ángeles, Manny Robles, fue positivo de coronavirus y eso le da una certe-za del peligro de la crisis sanitaria.

Un contagio no sólo es serio para nuestra salud, de manera individual, y por sus consecuencias en proyectos y demás , plantea; como sea, uno es un atleta de alto rendimiento y es probable que no nos agravemos, pero la gente que nos rodea puede pasarlo muy mal. Si no hay pelea, prefiero trabajar en mi propia casa y cuidarme .

No es simple para un peleador que ha sido campeón mundial y con demasiada lona recorrida. Aunque admite que los promotores son los encargados de negociar y buscar rivales, sabe que necesita enfrentar a alguien con cierto prestigio. No puede pelear con cualquiera.