Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 19 de noviembre de 2020, p. 5

Ante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, por primera vez la lectura es un acto de supervivencia; nunca nos había quedado más claro que leer es imprescindible dice Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, que realizó el séptimo Seminario de Fomento a la Lectura, con el tema de Ritos, creencias y predicciones: lectura y superstición.

Esta edición del seminario, realizado por la Cátedra José Emilio Pacheco los días 18 y 19 de noviembre, se desarrolla de manera virtual. Las actividades permanecerán en línea en la página de Facebook Universo de Letras, donde también se puede ver la programación.

Anel Pérez explica a La Jornada que se incrementó la lectura de textos de ciencia. En cuanto a la literatura, nos ha permitido un espacio de supervivencia emocional , ya que lo imprescindible es lo que nos hace tocar base con nuestra humanidad y eso es el arte, particularmente la lectura, la música y el cine”.

Refiere que, dadas las circunstancias, todos hemos incrementado nuestra cantidad de lectura porque hemos tenido que entender fenómenos naturales nuevos y hemos incorporado, por lo menos, cinco artículos de ciencia para entender qué es un virus y cuál es su efecto en el cuerpo, algo que quizá no hubiéramos leído antes .

La dirección a su cargo, dice la funcionaria, cuando se refiere a fomento no se circunscribe a la literatura, sino a la práctica de lectura de cualquier fenómeno lector posible, llámese ciencia o humanidades. Durante este periodo nuestra relación con la lectura, a pesar de que pueda estar en un soporte virtual, ha tenido un efecto diferente .

Pérez destaca el eslogan de la dependencia a su cargo: “‘Si leo no me encierro’. La idea de que nuestros cuentos, novelas y la poesía te hacen volar más allá de estas paredes en las que estamos confinados. Durante todo este año hemos tenido un incremento impensable de talleres que organizamos. Algunos abiertos en Facebook y otros en plataformas como Zoom o Google meet, que han sido un encuentro de lectores internacionales que no habíamos tenido”.

Destaca que en el confinamiento “hemos organizado tres eventos internacionales importantísimos: la Fiesta del Libro y de la Rosa, el primer evento en abril que decidimos continuar, tras adaptarnos a las nuevas formatos de festivales literarios. El segundo fue el foro en línea Utopía y distopías en las narrativas feministas. Y la semana pasada, el de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas.