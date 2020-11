Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de noviembre de 2020, p. 16

México tiene la capacidad para distribuir y aplicar la vacuna contra el Covid-19 que prepara la farmacéutica Pfizer con la cual se tiene un acuerdo previo para su adquisición, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sí va a poder tener solución porque los primeros meses que Pfizer nos entregue vacuna, en caso de que logre la aprobación de FDA, serán números muy manejables, de un millón .

El canciller dijo que no sólo México sino también otros países se enfrentan a los problemas de la temperatura de los biológicos, pues la farmacéutica va a poner la vacuna con esas muy bajas temperaturas en los puntos de distribución que México determine, y de ahí lo pasas a una red de frío que no tiene la misma temperatura . De acuerdo con el canciller, con esa propuesta que se le planteó a la Secretaría de Salud se ha analizado, pues facilita logísticamente eso o si no lo resuelve al cien, casi .

Al describir las gestiones mexicanas en la carrera por ser uno de los primeros países que tengan acceso a la vacuna, Ebrard explicó que otro proyecto que también avanza con unas condiciones de manejo similares a la Pfizer es Moderna que está incorporado dentro del paquete de Covax, un mecanismo internacional en el cual se incluye México y, por tanto, tendría posibilidades para su adquisición.