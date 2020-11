El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en México y en el mundo, aunque hay rebrotes en los contagios de Covid-19, no necesariamente se han incrementado las muertes por esta terrible enfermedad . Atribuyó esto a que hay más experiencia y medicamentos, aunque no se tenga la vacuna, pero con la participación de la iniciativa privada se avanzará en el propósito principal que es salvar más vidas .

En Chihuahua, donde aún permanecen los dos hospitales móviles del gobierno federal, se ha contenido el crecimiento de los contagios, había llegado a la máxima ocupación hospitalaria con 82 por ciento de las camas ocupadas, pero lleva tres semanas con tendencia a reducirse, por lo que podría modificar su condición actual de semáforo rojo .

Sobre el convenio, el Presidente comentó: qué bien que no nos han preguntado cuánto nos va a costar, porque eso no importa, aquí no es un asunto de presupuesto. Aquí de lo que se trata es de salvar vidas, por eso nunca van a faltar los recursos para lo fundamental, la salud del pueblo, la educación, el bienestar, la atención a la gente pobre, a la gente humilde. Ahí no hay límite .

Precisó que los pacientes, gente humilde que esté enferma (de Covid), pueden ir, de acuerdo al procedimiento que se va a dar a conocer, a un hospital, a esas 150 camas y ser atendido bien, como lo merece cualquier ser humano, y salir adelante, es decir, salvarse. Y no va a pagar nada, es parte del presupuesto público, es el recurso que se tiene, porque afortunadamente contamos con finanzas públicas sanas, para esta inversión, que no es un gasto, hay posibilidad de hacerlo .

La vacuna, pronto