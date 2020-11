En sus consideraciones, reconoce que no fue intención del Poder Legislativo suspender desde este año la difusión de la propaganda pública, dado que ésta constituye uno de los medios idóneos para procurar el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna, siempre que tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social .

Para evitar que se frene la difusión de la actividad gubernamental, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobará hoy sin cambios la minuta del Senado que modifica la fecha de entrada en vigor de la convocatoria sobre la consulta popular de 2021 para preguntar si se lleva a juicio a los ex presidentes.

Además de que es relevante que su difusión se permita mientras no ponga en riesgo la equidad en las consultas populares .

Explica que la fecha de entrada en vigor se debe a que, a diferencia de lo previsto en la legislación electoral, la Ley Federal de Consulta Popular no define un día exacto para el inicio de dicho proceso ni hace referencia al lapso en que deba cesar la difusión de propaganda gubernamental, con el propósito de no influir en el voto de la ciudadanía en este ejercicio.