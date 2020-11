Tómese el caso de la película y el libro Gomorra. Detrás de escenas memorables como aquella en que dos jóvenes, por juego o por desafío, toman por asalto el mar acribillando sus aguas con metralletas, se animaba la crónica de una dura explotación capitalista en los mercados textiles clandestinos. Aquel recorrido por los bajos fondos exhibía con crudeza el modo de operar de los grandes capos y su complicidad con los poderes económicos establecidos. En Pirañas: los niños de la Camorra se transita hacia una mecánica del consumo juvenil enajenado. El sueño de Nicolà y sus compañeros de pillaje y latrocinio es poseer justamente esa costosísima ropa de marca que en la cinta anterior se fabricaba en condiciones infrahumanas, amueblar con el peor gusto posible el interior de las residencias que se comparten con la amante en turno, copiar el comportamiento caricaturesco de sus mayores, no porque sea algo mejor que el propio, sino simplemente porque es todo lo que hay, y ese poco es suficiente para triunfar en la vida. Y en ese mundo que ahora intentan conquistar los adolescentes no hay espacio para los escrúpulos ni las lealtades. Sólo para una ambición sin freno y una lógica del cinismo redituable. Dice el adolescente Nicolà: No quiero ser el cordero que trabaja para ganar un mísero sueldo, sino el león que se come a ese cordero y se queda con su dinero .

Se exhibe en las salas 8 y 10 de la Cineteca Nacional, a las 12 y 16:15 horas, respectivamente.

Twitter: @carlosbonfil1