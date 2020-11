D

esesperado, el mafiosi Alonso Ancira Elizondo –aún presidente de la otrora paraestatal Altos Hornos de México– intenta de todo para evitar –sin posibilidad alguna– los dos siguientes pasos en su vida: a) que España lo entregue al gobierno mexicano (ahora está preso en aquella nación y la Audiencia Nacional ya autorizó la extradición del susodicho) y b) que este, inmediatamente, lo deposite en alguna de las cárceles del país. Y en su desgracia el empresario recurre a una de las fichas más achicharradas de la prensa nacional, con obvio trastorno obsesivo compulsivo (TOC), para que defienda su causa.

Resulta que, amanuense de por medio, el mafiosi Ancira asegura que uno de sus errores fue no haber metido dinero a la campaña electoral de Andrés Manuel, porque eso a lo mejor hubiera suavizado o pavimentado muchas cosas . Eso sí, de sus transas –que son muchísimas– no dijo una sola palabra, ni el escribano se tomó la molestia de preguntar. Entrevista a modo.

Tal declaración fue comentada por el presidente López Obrador en la mañanera de ayer: “llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, por el apoyo del pueblo, no me apoyaron grupos de intereses creados. No me apoyó la oligarquía, sino el pueblo. Entonces, tiene razón (Ancira) en lo que plantea: él no me apoyó, cómo me va a apoyar, si yo antes de la elección ya lo estaba denunciando porque vendió una planta (Agronitrogenados) que era pública y luego llegó a sus manos y, convertida en chatarra, la vendió en 200 millones de dólares más de su costo real, y esto es parte del juicio del señor Lozoya… Él simpatizaba, y era lógico, con el Prian, porque fue bien atendido durante mucho tiempo desde la época de Salinas de Gortari. Entonces, él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, el de la corrupción”.