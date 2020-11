En nuestro país, la filosofía ha estado presente en todas sus transformaciones históricas y debería tener gran actividad en la actual; sin embargo, está ausente en el espacio público. Medios como Tv UNAM, canales 22, 11 y 14, por ejemplo, no le dan importancia. La SEP, las secretarías de cultura de los estados, universidades y partidos políticos han hecho caso omiso a lo dispuesto en el artículo 3, donde la filosofía y las disciplinas humanísticas, por primera vez en el mundo, han sido convertidas en derechos de los mexicanos. Por lo anterior, exigimos a estas instancias honrar su cumplimiento.

En fin, muchos asuntos más se podrían plantear, pero el espacio no lo permite. Por ahora sólo dejo esas inquietudes y no seré yo el que diga: se los dije . Una verdadera reforma laboral debería incidir en la parte económica de la relación de trabajo y en el reparto justo de la plusvalía generada por la clase trabajadora que hoy queda concentrada en pocas manos.

La falta de aviso de despido ya no presume su injustificación, así que se le podrá cesar sin que se entere de la causa; multas por presentación de hechos falsos respecto de salario, jornada o antigüedad sin tomar en cuenta que la actora, muchísimas veces es dada de alta en el IMSS con salario menor al que percibe y de no probarlo podría ser multada, igual con la jornada y la antigüedad.

Ahora el derecho del trabajo se inclinará más a perder su carácter protector de la clase obrera y a parecerse más a una relación entre iguales. Se obliga a la parte actora a presentar una constancia de no conciliación como requisito de procedencia de la demanda; si el trabajador no acude a la audiencia se archiva el expediente. En la actualidad se tiene por ratificada su demanda.

Ahora sólo un juez dará resolución, quedando al margen los trabajadores de dicho proceso. La corrupción imperante en las juntas no es resultado de la figura tripartita y no se va a erradicar en los tribunales laborales; lo que la puede combatir es la lucha por una verdadera democratización de los sindicatos, la concientización de los trabajadores y la honestidad de sus dirigentes, que ahora sólo se da por excepciones.

oy entran en funciones en ocho estados los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o local, principio de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Corrupción, se dijo, y me pregunto si el Poder Judicial es más honesto o, mejor dicho, menos corrupto. Las juntas tienen origen en las ideas revolucionarias de 1917, en las cuales se planteó su creación con un representante estatal y, de manera paritaria, con presencia del sector obrero vigilando su proceso.

Gabriel Vargas Lozano, pesidente de la comisión sobre enseñanza de la filosofía de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía

Repudian despido de docente de la UAM-X

El 12 de noviembre, José Félix Hoyo Arana, al presentarse a cobrar su quincena 21, se enteró de que estaba despedido, acto que en medio de la pandemia y la crisis económica no deja de ser inhumano.

A continuación los antecedentes: a inicios de este año el profesor solicitó a Carolina Terán, jefa de Relaciones Sociales de la UAM-X, asignarle su carga docente correspondiente. Hasta octubre no había respuesta, y no es la primera vez que Terán actúa de esta forma. Profesores de este departamento la ubican como autoritaria, a pesar de lo cual las autoridades de la UAM pretenden justificar el despido como un asunto de violencia de género, argumento que no tiene ningún sustento.

Las autoridades de la UAM, con este proceder, violan el contrato colectivo de trabajo que tiene pactado con el Situam, el cual señala que cuando surja un conflicto entre un trabajador y su jefe inmediato, se debe realizar una reunión conciliatoria para buscar un acuerdo y, si esto no es posible, se tiene que notificar por escrito al trabajador.

En el caso del profesor, no se cumplieron estos procedimientos, lo cual lo convierte en un despido injustificado. Exigimos las autoridades de la UAM su reinstalación inmediata.

Marcia Gutiérrez Cárdenas, Ricardo Yocelevsky, Avedis Aznavurian, Gerardo Zamora, Salvador Ferrer y 200 firmas adicionales de trabajadores y académicos de la UAM

Exhortan a no apoyar marcha neoliberal

Al pueblo de México: académicos, estudiantes, escritores y luchadores sociales solicitamos su colaboración para no asistir a la marcha del 21 de noviembre en el Centro de la Ciudad de México, convo-cada por empresarios neoliberales, encabezados por Claudio X. González, en alianza con políticos de PRI, PAN y PRD.

Ellos son los mexicanos por la corrupción que buscarán un conato de violencia, provocando a morenistas y a la policía, para hacerse las víctimas del Gobierno de la Ciudad de México. ¡No caigamos en la provocación! ¡Quédate en casa por el bien de todos!

Juan José Dávalos, Francisco Martínez Marcué, Antonio Tenorio Adame, Paloma Gamba, Silvia Morales, Benito Collantes, Carlos Perzábal, Eliezer Morales Aragón, Adalberto Santana, Carlos Béjar, Aldo Mendoza, David Escobar Hernández, Ignacio Miguel Estrada Henríquez, Carlos R. Menéndez Gamiz, Alejandro Villalobos Hiriart y Felipe Bustos Báez