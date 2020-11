La Fiscalía General del Estado (FGE) no emitió información sobre el incidente y se limitó a informar de la existencia del pasaje.

▲ Desconocidos construyeron un túnel que conduce a las instalaciones de la empresa de traslado de valores Sepsa, en la colonia Renacimiento, municipio de Celaya, Guanajuato, con el propósito de acceder a la bóveda. Foto La Jornada

Asimismo, se dio a conocer que el lugar fue bardeado con ladrillo y a los muros de más de cinco metros de altura se les colocó malla ciclónica.

El túnel, que tenía luz eléctrica, pasa por el estacionamiento de un restaurante, una bodega y al parecer otros dos negocios.

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, los presuntos ladrones llegaron a una de las bóvedas, pero las vibraciones activaron una alarma.