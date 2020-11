Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de noviembre de 2020, p. 6

En la pantalla de una computadora se aprecian, a través de un enlace de Zoom, la neblina y el clima frío de Reikiavik, donde comenzó el invierno.

Contrasta con lo cálido de México, palabra que cuando escuchan los islandeses Birgir Þórarinsson (conocido también como Biggi Veira) y Daníel Ágúst Haraldsson, les trae a su mente cosas que puedo probar, como la comida . También los “colores, gente buena y lugares hermosos... Un lugar donde hemos ofrecido excelentes shows”, comparten con La Jornada.

Parece que nuestro país los lleva a temas profundos, como dedicarle el título de uno de sus discos.

Son muchas las ocasiones que en sus 25 años de existencia estos locos encantadores han venido a realizar conciertos a tierras mexicanas.

Se trata de GusGus, agrupación de música electrónica y experimental surgida en los años 90, editada por la emblemática disquera 4AD.

Se inició como un colectivo cultural por el que han pasado varios miembros. Ha estado presente, con sus creaciones, participación en música para cine, exposiciones y moda. En su país ha contado con la colaboración de otros paisanos destacados como Björk o Sigur Rós.

GusGus, tan querida en nuestro país, se alista para dar a conocer su álbum de estudio número 11, del que hace unos días presentó su primer sencillo, Higher, que, según Biggi Veira y Daníel Ágúst, marca el inicio de una nueva era para el grupo, que incorpora a su formación a Margrét Rán, líder de la banda de indietronic Vök.

Evolución, experimentación, seducción... son inherentes para los islandeses, que comenzaron como un proyecto multidisciplinario, una gran olla creativa con distintas visiones y personalidades .

Búsqueda constante

–GusGus se ha caracterizado por su experimentación.

–Para nosotros–afirma Daníel–, la experimentación es uno de los factores principales de la creación, de cualquiera. Estamos en una búsqueda constante. Creo que el desarrollo en el arte madura con eso.

Biggi opina: No sabemos de dónde viene... sólo pasa. La evolución, es a través, justo por la experimentación .

GusGus constantemente se transforma por la variación de los miembros que hemos tenido. Hay gente que ha estado y se ha ido... Los cambios en el grupo son los que se han sucedido de forma individual. Cada que pasa alguien deja influencias, sonidos, ideas, nuevos paisajes sonoros. Las transformaciones han venido de manera natural, pero ese movimiento nos ha dado una mezcla extraordinaria, cambios químicos de sinergia , dice Daníel.

Biggi afirma, por su parte, que no está seguro de la dirección en que van; sólo me siento más maduro en el sonido, en la forma de hacerlo; quizás algo más complejo, lo que, por cierto, podrá reflejarse en nuestro nuevo álbum .

Puede haber un mundo más cooperativo, más solidario