Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de noviembre de 2020, p. a12

Después de un año difícil, Saúl Canelo Álvarez no quería dejar pasar el 2020 sin pelear. La tarde de ayer anunció que peleará contra el inglés Callum Smith, a quien reconoce como uno de los mejores en peso supemedio de Europa, el próximo 19 de diciembre, en una sede que está por confirmar.

No sólo tuvo que afrontar los efectos de la pandemia en su calendario, sino además sus consecuencias en el acuerdo millonario con DAZN y la empresa que lo lanzó a la fama, Golden Boy. Entre demandas y la ruptura definitiva con su ex promotora, su futuro era incierto. Fue un año difícil porque no nos gusta estar envueltos en demandas , dice Álvarez; “pero estamos contentos con el resultado que tenemos hoy. No quería que el 2020 se fuera así nada más, sin una pelea del Canelo”.

Eddy Reynoso, entrenador del peleador tapatío, también aludió a todos los problemas de naturale-za administrativa que sortearon este año y cuyo desenlace fue el estatus de agente libre del pelirrojo.