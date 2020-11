La situación que enfrentamos es muy desagradable, porque vivimos prácticamente toda nuestra vida ahí, tenemos muchos recuerdos familiares, lo bueno que mi papá ya no está para ver esta situación, pero esperamos lograr recuperarla, para venderla, porque son casas que quedan marcadas .

Además, en la ampliación de la denuncia se incorporó información que le dieron algunos vecinos sobre Mario, quien cuenta con un negocio de telefonía celular a dos calles de la casa, quien se la apropió de manera ilegal . Se trata, dijo, del tío del adolescente detenido por matar a dos niños y herir a otro, así como a la esposa de su tía, quien hasta el momento no ha sido llamado a declarar, según lo que sabemos, pero toca a las autoridades investigarlo .

De acuerdo con vecinos, es un maleante, que se dedica al narcomenudeo y cuando algo no le parece saca su arma para amedrentar , información que fue proporcionada al Ministerio Público que investiga la denuncia presentada por despojo del inmueble.

Recordó que la semana pasada fue a su casa y la vi de reojo, antes de que pasara el crimen. Vi a Mario, pero ni me acerqué, porque con todo lo que me han dicho los vecinos, uno no sabe de qué calaña es este maleante .

Por otra parte, un juez especializado del sistema penal acusatorio en justicia para adolescentes vinculó a proceso al menor de 14 años acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas, le impuso la medida cautelar de internamiento y fijó 50 días para el cierre de la investigación complementaria.

Sujeto mata a su esposa y luego se suicida

Un hombre asesinó a su ex pareja e hirió a su hija de siete años, y momentos después, con la misma arma blanca, se quitó la vida en un domicilio de la colonia Tepalcates, en Iztapalapa.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el ataque se perpetró alrededor de las 19:30 horas de ayer, pero la niña alcanzó a pedir auxilio de los vecinos lo que provocó la furia del agresor.

Luego de tres meses separados, el hombre no perdonó a su ex pareja el hecho de que ya no vivieran juntos y durante ese tiempo habría cometido diferentes agresiones.

De las palabras pasaron a una riña, pues presuntamente la víctima identificada con el nombre de Andrea, de 26 años, trató de defenderse del sujeto de nombre Irving, de 25, también con un arma blanca.

No obstante, el sujeto le provocó diversas heridas que le causaron la muerte, y al ver que los vecinos intentaban ingresar a la vivienda, se suicidó.