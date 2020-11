L

a polvareda se levanta y el aire se clarifica. Hace lustros viene construyéndose una cínica forma de hacer política , cuyo mayor fruto podrido es el trumpismo. El mundo del todo se vale: es lo de hoy por todos los continentes. Decir patochadas sin ningún rubor. Mentir a diestra y siniestra con absoluta desvergüenza. Presumir de matón, sentirse Narciso a mucha honra.Valemadrismo sin fin, el sólo yo cuento ha gobernado la política . La bajeza interminable, los océanos de ignorancia y de egoísmo, sólo han sido, precisamente, la negación de la política. No hay ninguna duda: el neoliberalismo mató a la política, pero no para siempre; hoy está resucitando. Es mucho lo que será necesario reconstruir.

En Estados Unidos Trump perdió: perdió el cinismo más extremo. Hay asombro, ansiedad, porque ahora se ven dos países en una nación. Menos mal que ahora son dos; antes sólo había uno: el país de los cínicos. A partir de esa división, queda a las izquierdas la reconstrucción a largo plazo. Trump continúa en su misma línea, ahora con el probable propósito de deslegitimar su derrota e intentar volver en 2024 (si la justicia no lo alcanza antes). El país de los cínicos no se irá; es necesario derrotarlo a fondo, con esmero, plenamente. No será de la noche a la mañana. Y eso no se logrará llamando a la consabida unidad nacional a la que ya está llamando Biden.

Hay una versión de lo mismo en muchas naciones. México dio un paso de superación de esa maldición con la victoria aplastante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en julio de 2018. El todo se vale, el robo feroz como en despoblado, la indiferencia y hasta el desprecio inaudito hacia los excluidos, la creencia ultrajante de que los incluidos se merecen lo que se apropiaban, construía dos países, que no estaban a la vista (de la inmensa mayoría de los medios); toda esa desgracia entró en una suerte de receso, pero está muy lejos de ser acabada. Acusar a AMLO de dividir es pura insolencia: el país ha estado divido entre los privilegiados y los hambrientos por décadas interminables. Es evidente: no existe posibilidad de unidad nacional tomando como base la desigualdad extrema, ¿La unidad entre el pedestal y quienes han vivido arriba triunfantes, parados sobre ese cimiento?