Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 17 de noviembre de 2020, p. 16

En previsión de que la compra consolidada de medicamentos para el sector salud se retrase porque el proceso a cargo de la Organización de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) va lento, sin señales claras , el gobierno federal modificó el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para que las ampliaciones de contratos se realicen sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenga que autorizarlas.

Eso es lo que concluyen activistas y representantes de la industria farmacéutica con la publicación del decreto que reforma el artículo 92, el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación. Señala que las ampliaciones de vigencia de contratos de arrendamientos de bienes de prestación de servicios o de adquisiciones de bienes insumos para la salud no necesitarán autorización de la Secretaría (de Hacienda) y establece como límite que la extensión del contrato no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente .

En la modificación también se indica que las extensiones de contratos deberán ser de bienes o prestación de servicios que resulten indispensables para no interrumpir la operación regular de las dependencias y entidades o, en su caso, los insumos para la salud sean necesarios para garantizar la misma .

Para Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el cambio al reglamento es señal de que las autoridades ya están viendo que no alcanzará el tiempo para concluir la compra consolidada de medicamentos y material de curación.