Atribuyó las versiones de un aumento eventual de ese alimento a una organización de productores de tortilla del estado de México, pero, subrayó, no hay ninguna organización nacional de estos productores, más bien operan como organizaciones estatales. Fue esta del estado de México la que empezó con el ruido de que ahí iban a subir la tortilla. No hay por qué subirla.

No hay razón para que se incremente el precio de la tortilla, pues ni los combustibles ni la cotización del maíz blanco han registrado alzas que pudieran justificarlo, aseveró el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Incluso mencionó que la cosecha del maíz blanco, base principal de la tortilla, tuvo una buena cosecha y el costo al que se pagó estuvo por debajo del que se registró en 2019.

Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que José González, quien encabeza el Consejo de Maseca, es sensible a todo esto, no sólo para ayudar a damnificados, sino también sabe lo que significa el aumento en el precio de la tortilla y si es posible creo que él ayudaría a que se mantuviera el precio o que no aumentara por encima de la ­inflación .