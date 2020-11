Alonso Urrutia

Martes 17 de noviembre de 2020, p. 7

Las medidas para impedir la toma de casetas en las carreteras será permanente porque estas acciones son ilegales, “una provocación, porque no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa. Es lucro, como el huachicol, le están robando al pueblo, no al gobierno”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en algunos casos, organizaciones que no tienen buenos antecedentes llevan a la gente, les pagan, amenazan y hasta asaltan a los automovilistas, incluso armados”.

Sostuvo que el retraso en el desa-lojo del plantón que tiene el Frente Amplio anti-AMLO se debe a diferencias internas en esa organización. No tienen una causa justa y la pretensión de que abandone el gobierno lo podrían conseguir a través de la vía democrática que ya fue aprobada, con la revocación del mandato. ¿Cómo voy a estar gobernando el país, con el propósito de transformar, si no cuento con el apoyo del pueblo?, si no, estaríamos más que de florero, de adorno .

Con independencia de si se retira el plantón de Frena, López Obrador rechazó que se vaya a efectuar un acto masivo en el Zócalo el primero de diciembre, cuando se cumplen dos años de su gobierno, debido a la pandemia y la necesidad de evi-tar contagios.

Reiteró que habrá una repre-sentación militar, con acceso limitado, en ocasión del movimiento revolucionario que dio origen a las fuerzas armadas en su estructura actual, en la cual el secretario de la Defensa Nacional será el único orador oficial.