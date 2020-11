E

l futuro de Interjet está en manos de la Secretaría de Hacienda y, en especial, de Raquel Buenrostro, jefa del SAT, con quien se negocia el pago de impuestos atrasados. En caso de que no se logre la restructura de este adeudo la aerolínea no sobrevivirá, ya que los 150 millones de dólares ofrecidos para la capitalización no alcanzarían siquiera para pagarle al gobierno lo que se le debe.

Si se presenta la quiebra todos perderán, con excepción de la competencia y, en particular, de Aeroméxico, firma en la que Andrés Conesa ha realizado un buen trabajo en esta profunda crisis. Perderá el gobierno porque no recuperará peso alguno en impuestos, perderá Aeropuertos y Servicios Auxiliares, debido a que no le pagarán la turbosina, perderán 5 mil trabajadores calificados que se quedarán sin empleo y perderán los accionistas bajo el liderazgo de Miguel Alemán.

Además, los acreedores privados de esta aerolínea, entre los que se encuentran los arrendadores de aviones, los grupos aeroportuarios, los bancos nacionales e internacionales que le otorgaron créditos, los arrendadores de sus oficinas, los centros de contacto en donde se comercializan los boletos y las agencias de viajes con las que tiene una relación comercial también perderán mucho dinero y despedirán a cientos de trabajadores.