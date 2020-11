Vamos a esperar una semana más (de la audiencia), nosotros enviaremos al jurídico de la Federación y hasta que no tengamos ninguna notificación judicial, no podemos hacer un pronunciamiento , dijo Díaz.

Él argumenta que no es verdad de lo que se le acusa , dijo el directivo sobre el subcampeón continental, del que espera tener la notificación judicial, debido a que la plaza no se pierde porque es para México y no de una persona.

“Conozco a todos los muchachos, llevan una conducta intachable. Tampoco lo vamos a sacrificar. Es el mejor luchador en esta categoría (77 kilogramos) y yo creo en él.

Platiqué con el licenciado Carlos Padilla (presidente del Comité Olímpico Mexicano) sobre el asunto de Andrés. La plaza no es personal, sino del país, y estamos de acuerdo. Me dijo que no hay ningún problema y en caso de que lo declararan culpable, el lugar no peligra, porque se haría un selectivo , explica Díaz.

Vargas tiene 22 años y es el actual monarca nacional. Ganó el pase olímpico en el Campeonato Panamericano de Ottawa con la medalla de plata en marzo pasado, donde México consiguió dos plazas al sumarse el título de Jane Valencia, la primera representante de la lucha femenil que estará en una cita veraniega y entrena en Estados Unidos.

Durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, el luchador ya entrenaba en el gimnasio sin recibir la beca de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y para ayudarse económicamente era conductor de Uber.