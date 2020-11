Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 17 de noviembre de 2020, p. a10

Gerardo Tata Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, aseguró que pese a las múltiples dificultades que se presentaron en 2020 a escala mundial a causa de la pandemia de Covid-19, este año tuvo aspectos rescatables para el conjunto tricolor, toda vez que pudo enfrentar a rivales de mayor nivel y salir de su área de competencia.

Ante la complejidad que vive el mundo, casi desde el comienzo del año, con partidos amistosos y torneos oficiales suspendidos, la posibilidad de cerrar el 2020 con este tipo de encuentros, con rivales de jerarquía, fuera de nuestra zona habitual, terminan siendo dos giras (por Europa) muy buenas, poco comunes, pero hemos tomado todos los recaudos , declaró ayer el timonel argentino en una conferencia de prensa virtual desde Viena.

El quinto y último de dichos rivales será Japón, con el cual el Tri se medirá hoy en la ciudad de Graz, en Austria, país que este martes implanta un toque de queda como medida para contener los contagios de Covid-19.

En la víspera de este encuentro, el Tata afirmó que no arriesgará a jugadores que no estén al ciento por ciento, con lo que confirmó la baja de Héctor Herrera y dejó en duda la participación de Jesús Tecatito Corona, ambos por lesión.

“Elegiremos al equipo en dos conceptos. Los que jugarán deben estar al cien físicamente, no arriesgaremos a ningún futbolista. Son partidos importantes, pero son amistosos. Tenemos como prioridad que participen con nosotros, pero deben volver en buenas condiciones con sus clubes, tanto los que militan en el extranjero como en el medio local. Si hay riesgo, preferimos que no formen parte del cotejo.

En el caso de Héctor evaluaremos que, si no está en condiciones de jugar, que es casi un hecho, trataremos de no afectarlo, no tiene caso que siga con nosotros si ya está descartado , detalló el estratega.

Sobre Corona, comentó: “Está siendo evaluado y monitoreado permanentemente por el cuerpo médico, lo hemos analizado desde el mismo sábado, tras el partido frente a Corea del Sur, y esperaremos al día de mañana (martes). Como dije antes, en ningún caso correremos riesgos con algún futbolista, así que él (Tecatito) entra en ese grupo de jugadores”.