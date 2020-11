Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 16 de noviembre de 2020, p. 38

Monterrey, NL., La alta velocidad y la falta de infraestructura vial para bicicletas han dejado 20 ciclistas atropellados y muertos de enero pasado a la fecha, lo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha convertido a 2020 en el año más letal en la entidad para quienes optan por este medio de transporte, aseguró el colectivo Pueblo Bicicletero.

Para conmemorar el día mundial del recuerdo a las víctimas de hechos de tráfico, el organismo instaló un memorial hecho con bicicletas blancas, en honor a los ciclistas arrollados y fallecidos, en la Explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno estatal.

Menos autos en las calles

La ausencia de vehículos en las principales avenidas a causa del confinamiento obligado por la pandemia ha provocado un incremento en la velocidad de los automovilistas , afirmó Ilse Casas, integrante de Pueblo Bicicletero.