E

n tanto 200 mil habitantes de Tabasco sufren daños en sus viviendas, patrimonio y calidad de vida; cuando las actividades económicas registran pérdidas incalculables; mientras los asentamientos humanos carecen de agua potable y energía y se colapsan los sistemas de drenaje existentes; cuando el agua convierte a numerosas poblaciones en lagunas, funcionarios de alto nivel ofrecen un lamentable y vergonzoso espectáculo al culparse unos a otros de lo ocurrido. Y, en el colmo, se minimizó varios días la dimensión de la tragedia y se actuó descoordinadamente para reducir sus efectos.

No tengo nuevas palabras para describir la enésima inundación que hoy vive Tabasco. Las he utilizado desde 1980 para describir las más graves y mostrar cómo las promesas gubernamentales se las lleva la fuerza del agua. Como ocurrió en 1999 y 2007, por ejemplo… precisamente en noviembre de este último año, el presidente Felipe Calderón prometió a los miles de damnificados realizar las obras requeridas para resolver el problema. No se hicieron. Tampoco durante el sexenio de Peña Nieto. Y esto pese a que el gobierno dispone de múltiples estudios elaborados por destacados técnicos donde mencionan que, aunque cada año hay inundaciones en Tabasco, se pueden reducir al máximo.

Quienes tienen a su cargo los asuntos relacionados con el agua y el desarrollo territorial urbano y rural deben saber que la mayor parte de la superficie de esa entidad es una planicie a siete metros sobre el nivel del mar. Que la atraviesan los ríos Tonalá, Mezcalapa-Grijalva, la Sierra, Tulijá, San Pedro y Usumacinta, el más caudaloso de México. Y que Tabasco concentra 30 por ciento del agua que escurre por el país. También deben saber que en esa planicie existen dos áreas por debajo del nivel del mar y con inundaciones casi permanentes: 1. La Olla de la Chontalpa, al norte de Villahermosa, y donde se ubicanlos municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, y 2. Los pantanos de Centla, a 100 kilómetros de la ciudad capital.

Deben estar enterados del creciente azolvamiento que registran esos ríos y sus afluentes, fruto de la deforestación de sus cuencas; que el agua de las lluvias se concentra en la planicie y escurre lentamente hacia el mar en buena parte porque las obras públicas y privadas y los numerosos asentamientos humanos cortan los tradicionales caminos del agua.