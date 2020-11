–¿Por qué debe intervenir el INE y no definirlo los Oples?

Respetamos la postura del Senado, pero creemos que legalmente no se sostiene. Nuestro mandato es cumplir la Constitución y ésta dice: paridad en todo. Es más, le preguntábamos a los partidos: si ustedes aprobaron la reforma hace casi año y medio, ¿cómo estaban pensando materializarla, qué estaban pensando para postular mujeres a las gubernaturas?, porque no sabemos que hayan establecido ya un procedimiento o discutido en sus comités ejecutivos al respecto. Y nadie nos supo dar una respuesta.

“Ese día llegó también el exhorto del Senado (de no aprobar la medida) y pedí al secretario ejecutivo que lo leyera para no tener duda de sus argumentos y quiénes lo habían firmado. Pero también llegó otro escrito de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados apoyando el acuerdo.

“Mi primera sorpresa fue que en la sesión de Consejo General (6 de noviembre), la mayoría de los partidos se manifestaron a favor de las mujeres como capacitadas para ejercer estos cargos, su derecho a ocuparlos y comprometiéndose todos, salvo uno, a no impugnar.

“Se perfilaron varios escenarios, y de hecho, en el adoptado no quedó establecido hacer la postulación por bloques de competitividad –igualar en las candidaturas posibilidades de triunfo–, como ocurre en las diputaciones para no dejar a las candidatas en los últimos lugares de las listas o en los distritos que nunca ganan.

La consejera Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, muy por el contrario, resume esta decisión de la autoridad electoral como un hecho histórico , y en entrevista con La Jornada puntualiza: el INE sólo está cumpliendo el mandato constitucional que señala paridad en todo .

▲ Me gustaría llegar a que México no necesitara un principio de paridad; donde toda mujer y cualquier hombre puedan registrarse para un cargo y obtenerlo, opina Humphrey Jordan. Foto INE

“Los Oples tienen todas las atribuciones para organizar la elección y a nosotros nos corresponde hacer cumplir la ley a los partidos de entregar sus procesos; la metodología por la cual elegirán a sus candidatos, fechas, convocatorias; cuándo será la elección o si se hará por asamblea.

“Y en esos procedimientos tendrán que establecer las reglas con las que ejecutarán este acuerdo de no postular más de ocho personas del mismo género para estas 15 gubernaturas.

El INE realizará los dictámenes. En caso de incumplimiento a la paridad, dará 72 horas para que el partido rectifique y si no lo hace, no habrá postulación.

–¿Qué espera y para cuándo del TEPJF?

–El tribunal no tiene un plazo para resolver, pero yo supondría que lo hará de la manera más rápida, justamente para que los institutos políticos ajusten sus procesos internos con el fin de cumplir el acuerdo.

“Con independencia de su decisión, para nosotros es un hecho histórico. Creo que el tribunal trae ya una línea muy clara de sentencias en las que defiende los derechos políticos y electorales de las mujeres y obviamente de sancionar la violencia política en razón de género.

Me hubiera gustado que no se impugnara; evidentemente, hacerlo como aval de toda una sociedad donde las mujeres no hemos accedido a estos cargos. Pensé que tendría un apoyo unánime, un acuerdo que sólo hace dos cosas: cumplir con lo que dice la Constitución y abrir más espacios a ellas. Nada más.

–¿Espera una movilización para defender el acuerdo del INE?

–Sí. Supongo que habrá terceros interesados que irán contra la impugnación que quiere echar por tierra el acuerdo.

Lo relevante, además, es que los partidos pueden elegir en qué entidades postulan a mujeres y en cuáles a hombres. Ni siquiera establecimos los bloques de competitividad. Estamos materializando que las mujeres estén propuestas para estos cargos. Esto ni siquiera garantiza que sean electas.

–¿Cómo prevé el proceso de 2021?

–Serán elecciones complejas y creo que todos tenemos la obligación de al menos tener este frente y la sensibilidad para garantizar los derechos de las personas, porque es solamente eso.

Frente al argumento de que los partidos ya tienen a sus candidatos (y por eso les perjudicaría el acuerdo), respondo: ahorita no hay. En ninguna entidad están abiertos los plazos para registrar candidatos. Que ellos cuenten con acuerdos y hayan negociado, platicado, conversado, acordado o como sea, es otra cosa.

–¿Cuál es su expectativa?

–Me gustaría llegar a un punto en un país donde no necesitemos un principio de paridad, donde toda mujer y cualquier hombre puedan registrarse para cualquier cargo y obtenerlo. Necesitamos este principio, justamente porque no se cumplía ni siquiera con las cuotas, siempre había las Juanitas.

“La historia no viene de la Constitución hacia abajo, sino de la lucha de las mujeres hacia arriba. Es el camino. Llevamos 67 años y sólo nueve gobernadoras; 98 por ciento de hombres han ejercido el cargo. Y siempre hemos tenido que defender nuestros derechos.