P

or razones evidentes, nuestro menú de opciones ha cambiado: si usted creyó que Joseph Biden ganaría la elección marque 1 sí, 2 no. Si usted pensó que Donald Trump se negaría a reconocerlo marque 1 sí, 2 no. Si usted considera que habrá una transición pacífica marque 1 sí, 2 no.

Si atinó a todas las respuestas, usted es un optimista que debe apostar por que el mundo será mejor sin un maniático, mentiroso, tramposo y ególatra al frente de la nación más poderosa del orbe. Si atinó los dos primeros pero se muestra escéptico sobre el tercer punto, usted debe empezar a tomar calmantes desde ahora.

Lo insólito sucedió, aunque no debido a que Biden derrotó a Trump en las urnas, sino porque es la primera ocasión que en Estados Unidos un presidente en funciones se niega a reconocer que perdió la presidencia y amenaza con sumir en el caos al país los próximos dos meses. Para ello, no ha escatimado en prometer, no sólo usar todo tipo de medidas legales para demostrar que él ganó , sino abrir la puerta a la insurrección de los grupos más violentos para que tomen las calles en protesta por lo que él considera una elección fraudulenta.

La dignidad en el Partido Republicano se pierde en la bruma, debido a que sólo unos cuantos legisladores pertenecientes a esa fuerza política han admitido que es tiempo de cerrar el capítulo y dar paso a una transición pacífica.

Es muy pronto para hacer una reflexión seria sobre los resultados de la elección y la forma en que, nuevamente, los pronósticos (encuestas) fallaron en torno a los resultados electorales. Se irán decantando conforme se conozcan más puntualmente los detalles de los comicios. Aunque hay que evitar la especulación que otra vez puede llevar a conclusiones erróneas. Existen, sin embargo, hechos concretos sobre los que se puede hacer algún comentario.