Señaló que, al día siguiente, la amedrentación continuó y al momento de intentar incorporarse a su siguiente turno, los integrantes del SutNotimex impidieron su entrada a empujones y lo acusaron de haber sustraído documentos del interior de las oficinas, lo cual fue grabado por las cámaras de seguridad del inmueble.

Me empiezan a agredir, yo levanto las manos y no quise engancharme, les dije que iba a relevar a mi compañero y me dijeron que ya no podía entrar; pedí que me explicaran de quién era la orden y no respondieron. Después me acusaron de sacar cosas en una mochila, pero yo tenía ahí mis pertenencias , dijo.

Juan Gómez, residente del Barrio La Concepción desde hace 10 años, señaló que el ruido del campamento los ha privado de la tranquilidad que caracteriza al sector. Antonio Domínguez, con más de 50 años viviendo en la colonia, señaló que los huelguistas han provocado molestias a los vecinos por bloquear el paso peatonal.