Un banco sí podría contratar a empresas de servicios especializados, por ejemplo, para servicios de comedor, limpieza y de seguridad privada, pero no en los puestos de cajeros, porque se trata de una tarea inherente , expuso.

Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó, sólo se permitirá la subcontratación si el servicio especializado no está relacionado con la actividad principal de la contratante.

Esta forma de contratación provoca que las empresas no tengan trabajadores propios, sino únicamente externos, lo cual violenta sus derechos, su seguridad social, prestaciones laborales, jubilación y también las finanzas públicas, porque evaden las cuotas al IMSS, así como el pago de impuestos , resaltó.

Con la subcontratación actual, a los trabajadores se les pagan bajos salarios, no se les brinda seguridad social, las cotizaciones están sub-reportadas y no les alcanza para un crédito de vivienda, además de que no tienen derechos como el de huelga, manifestó.

En tanto, Reginaldo Sandoval refirió que en los cambios a la Ley Federal del Trabajo, Morena se comprometió a eliminar el outsour-cing. Con esa promesa se aprobó dicha reforma , sostuvo.

Refirió que en el Senado ya se convocó a una serie de reuniones para recibir posturas de legisladores, empresarios y trabajadores, por lo que convocar a un parlamento abierto para analizar la iniciativa tendría la única finalidad de fi-jar posturas.

En el Partido del Trabajo ya revisamos la iniciativa del Presidente. Coincide plenamente con la que presentamos y estamos ciento por ciento de acuerdo con su contenido, esto es, en prohibir la subcontratación y permitirla de manera ex-cepcional , declaró.