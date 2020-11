uchos son los temas no resueltos en la siempre difícil relación de México con Estados Unidos: desde la migración propia y de paso, frontera, aduanas y muros, hasta lavado de dinero, injerencias y bloqueos, pero hay uno en particular – el tráfico de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur – que es para México prioridad máxima por las muertes sin fin, la violencia creciente de los cárteles, la inseguridad, la corrupción,... y las amenazas del norte

Si bien lo ideal es un acuerdo mundial sobre las drogas, con Naciones Unidas no hay para cuando, así que el objetivo urgente es un acuerdo con Estados Unidos para legalizar en ambas naciones o el TMEC, bajo un mercado controlado, la producción, el comercio, el consumo y la industrialización de, al menos, las drogas naturales de uso medicinal y/o recreativo; mariguana y opiáceos son de interés para México por ser productor y consumidor; y la cocaína, de la cual somos país de paso y bajo consumo pero que es de alto interés para los países andinos productores de la planta de coca (componente original, asumimos, de la emblemática Coca Cola).

En Estados Unidos la mariguana es ya droga lícita para uso medicinal y recreativo en 16 estados y Washington D.C., y en Canadá todas. En México vamos a paso de tortuga en la legalización controlada de la mariguana y no se diga de otras drogas naturales o no. El Congreso no parece darse cuenta del apremio existente por la pacificación del país; de que su lentitud se mide en miles de muertes violentas y el ingreso ilegal de unas 20 mil armas de fuego al país cada mes (70% provenientes de EU), en decenas de miles de millones de pesos del presupuesto y múltiples vidas de militares, guardias y policías perdidas en un combate inútil y sin fin al narco. Quizás la legalización (con o sin Estados Unidos) no lleve a cero este horror pero sí lo puede disminuir en un 80 o 90%, y convertir un gasto improcedente en importante ingreso fiscal.

Minimizar el consumo de drogas en niños y jóvenes es tema de educación, información veraz, atención familiar, entorno social y expectativas de vida,... no de prohibición. El país no tiene ya porqué pagar en temor y sangre las adicciones de allá y acá.

