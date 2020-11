De La Redacción

Lunes 16 de noviembre de 2020

Cuando Ali Lacey tenía 20 años, su corazón estaba roto. Tan cliché como pueda sonar, escribí canciones de amor sobre todo el asunto , recuerda. Estaba en esos años de mi formación en los que todo se siente más cargado emocionalmente, pero al mirar hacia atrás, me da vergüenza la manera en que actué. Escribía las canciones tan pronto como las cosas me pasaban y luego las enviaba. Ojalá no lo hubiera hecho. Las letras son muy obvias. Es bueno saber que he crecido .

Hoy día el galés de 29 años, conocido como Novo Amor, ha logrado amasar un grupo de seguidores que lo considera un artista de indie-folk, cuyas canciones combinan dulces melodías, un flexible falsete y unas letras sobre amor y pérdidas.

El seudónimo le ayuda a separar su personalidad de músico melancólico. “Cuando empecé a publicar canciones como Novo Amor mis amigos me decían: ‘¿estás bien, compañero?’ En realidad soy una persona muy alegre y, aunque me he enamorado de ese tipo de música, simplemente no se sentía como mía. Siento como si este lado mío hubiera salido a la luz debido al rompimiento. También pensé que mi nombre no era tan bueno”, explicó a The Independent.

Su primer álbum, Birthplace, recibió buenas críticas cuando salió en 2018. Aquel éxito lo llevó a una gira mundial que impulsó su carrera, pero que lo dejó extrañando su casa. No fue hasta el invierno del año pasado que empezó a trabajar en su segundo disco, Cannot Be, Whatsoever.

A la pregunta sobre su presencia en redes sociales, responde: “No quiero ser alguien que publica fotos de su comida, pero tampoco quiero ser ese tipo que dice: ‘Oh, soy tan melancólico y mi música es tan profunda, significa tanto para mí’”.

