Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 16 de noviembre de 2020, p. a10

¡Qué Payasos!, con Beto Batuca y Nacho Mostacho al frente, han roqueado y hecho reír, sin gran parafernalia, a niños y no tan niños por casi cuatro décadas.

Con 38 años de payasear y protagonizar La Pastorrola, la banda se adapta a las condiciones de la época y este 2020 presentará vía streaming su espectáculo de música y buen humor”, luego de haberlo llevado durante años a infinidad de espacios cerrados y al aire libre.

Los músicos mantienen las reflexiones y su invitación que los hicieron surgir: Si no tuvo infancia, si era de los que no lo dejaban salir si no iba en compañía de sus hermanos mayores. Si también cuando fue al cine no lo dejaron pasar, porque no cumplía los 21 años y la película era sólo para adultos... no se preocupe, ahora dé oportunidad a la vida y diviértase como enano con payasadas clasificación AAA, como en las luchas .

Respecto de su permanencia en el medio artístico, Beto Batuca señaló a La Jornada: Nacimos en 1982, así que son 38 años en que hemos compartido con grandes músicos y hemos tenido la fortuna de adaptarnos a diferentes cambios en nuestra historia, los cuales tienen que ver con subirnos a un escenario, comunicarnos, comulgar y compartir lo que hacemos .

Trabajadores de la sonrisa

En muchas de las pláticas con Mostacho, explicó Batuca, “coincidimos en la idea de quien no tenga nada qué decir, mejor se calle la boca. En ese sentido, cuando logramos definir algo, ya sea en una canción, una payasada o en un show, si nos divierte y nos llena de magia lo hacemos, pero por supuesto que a los demás les pasará lo mismo”.

Beto Batuca, quien se definió como un humilde trabajador de la sonrisa, habló acerca del estilo de ¡Qué Payasos! Afirmó: “Al payasear usamos la técnica del balconeo, pero no a base de un chiste, una broma, buylling o botana; más bien, tiene que ver con el sentido común y con la misma gracia de la vida, con lo cual jugamos”.