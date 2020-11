Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 16 de noviembre de 2020, p. 26

Aunque se ha especulado que el conflicto entre Estados Unidos y China servirá para atraer más inversiones del país asiático a México, especialistas y académicos dudan de que esto sea posible, pues aseguran que el país no ha trabajado para que eso sea posible, además de que persiste la desconfianza de los inversionistas por la serie de proyectos chinos que se han cancelado en años recientes.

Hace apenas unos días China presentó su nuevo plan de desarrollo económico quinquenal, en el que buscará un desarrollo económico sostenido y saludable con énfasis en una mayor calidad de crecimiento. Al respecto, Enrique Dussel Peters, investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), destacó que ésta es una nueva oportunidad para el país, pero no será fácil aprovecharla.

Enfatizó que desde hace 20 años se han abierto posibilidades de incrementar la relación comercial con el país asiático, pero lamentablemente todas han sido desperdiciadas por falta de interés, entendimiento y estrategia.

Desgraciadamente en las últimas administraciones, incluyendo la actual, no hay estrategia a corto, mediano y largo plazos respecto de China, no hay una propuesta detallada de lo que China viene discutiendo, sólo volteamos a verlos cuando estamos en crisis o en problemas, y eso nos va costar, porque no hay duda que en unos años se convertirá en la economía más grande del mundo , advirtió el especialista.

Para Sergio Ley, presidente de la sección para Asia y Oceanía del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), se ha exagerado en el entusiasmo de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China beneficiará a México, porque el país no tiene ninguna estrategia concreta para atraer las inversiones de la nación asiática.