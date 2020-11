L

a sociología política es un instrumento privilegiado de conocimiento del poder y la sociedad y qué bueno que los mandatarios la usen. Malo cuando abusan de ella, como pasa cuando pretenden convertirla en arma contra quienes consideran sus adversarios o, peor aún, enemigos. De esas escenas nuestro país no está exento: las embestidas presidenciales se han convertido en verdaderas lanzas contra conservadores, fifís, oligarcas y otras especies de la zoología fantástica de la 4T.

Hemos dedicado ya horas a tratar de pergeñar un nuevo Carreño ( pace querido Pepe) que oriente la conducta presidencial en política exterior, con resultados nulos cuando no contraproducentes para el más que necesario discurso mexicano ante el cambio del mundo y el inminente relevo en el poder imperial en Estados Unidos. Lo que hoy nos inunda no es otra cosa que pena, propia y ajena, ante el triste espectáculo del abuso y el mal uso de nuestras mejores tradiciones y destrezas para lidiar con el siempre agresivo y veleidoso coloso que nos tocó por vecino. Creo que nadie, nunca, hubiese imaginado que viviríamos tal bochorno que con las horas empeora a medida que le agregamos consideraciones mayores sobre la soberanía, los principios constitucionales, la independencia o el postulado de que México no es colonia, sino un Estado nacional independiente. Difícil suponer, por cierto, que algo de eso estuviera en juego cuando inició esta lamentable ronda con la negativa presidencial a felicitar al candidato del Partido Demócrata Joe Biden por su triunfo en la elección presidencial.

El enredo ha escalado y está ahora convertido en asunto de Estado, mayorías y minorías, lealtades y conspiraciones… y más vale que pase pronto, antes de que los valedores de la Cuarta acaben por inventarse un compló adicional, esta vez articulado por los demócratas gringos y su victorioso abanderado. No puede ser sino un despropósito proponer, por ejemplo, que insistir en que el presidente López Obrador salude a Joe Biden sea parte de las intrigas oligarcas para la elección del 21 y lo que sigue. Eso se llama delirio.