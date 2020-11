Ante la incertidumbre administrativa que enfrentaban los maestros para cumplir con la primera evaluación de aprendizajes del ciclo escolar 2020-2021, las orientaciones pedagógicas y los criterios para evaluar dan una guía, pero no deja de ser muy complejo realizar una evaluación en condiciones extraordinarias. Nos da un respiro, pero queda el desafío de incorporar múltiples realidades .

Silvia García, directora de la escuela primaria Manuel Rivera en la alcaldía de Iztapalapa, destacó que los resultados educativos de niños y adolescentes no sólo dependen de sus condiciones socioeconómicas, también nos hemos dado cuenta que impacta el ambiente familiar en que se desenvuelven, e incluso, el afectivo .

Las orientaciones y criterios para la evaluación del primer trimestre del ciclo escolar 2019-2020 emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) si bien dan claridad para hacer una valoración más justa de los aprendizajes de los alumnos, aún es un terreno desconocido en el que no sabemos si podrá cubrir la diversidad de contextos que enfrentan los alumnos , afirmaron directores y maestros de educación básica.

Maestros frente a grupo de primaria y secundaria consideraron como positivo que se haya establecido que no es una evaluación definitiva, sino provisional, en particular para los alumnos con los que no se logró restablecer la comunicación o con quienes sólo retoman sus actividades educativas de forma intermintente.