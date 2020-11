Desde Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dar la cara y que no se fugue, luego deque un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión yRecoinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del estado.

López Obrador señaló, en otro tema, que no tiene muchos elementos sobre la denuncia de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el ex presidente Felipe Calderón, pero en su momento estuvo en contra de que se despidiera a más de 40 mil empleados para privatizar la industria eléctrica a gusto. Me pareció una injusticia en aquel tiempo, hay que buscar la forma de resolver sus demandas.