estía de corto y esperaba la hora: las nueve de la noche. Tocarían entonces el himno nacional del Perú y enseguida, La Marsellesa. El embajador extranjero y todos los presentes permanecerían de pie. Terminadas las ardientes estrofas patrióticas, se iniciarían las arias de la ópera Carmen. A su compás haría el paseíllo en el Vel de Hiver.

“Sabía todo esto porque la víspera había ocurrido así. Por cierto, que durante mi actuación surgió un gracioso incidente: un representante de la Sociedad Protectora de Animales había querido comprobar si las banderillas le harían demasiado daño a su protegido, un toro de lidia. La cuadrilla había escondido rápidamente los palitroques detrás de un burladero y luego invitó al curioso señor a que entrara y viera las banderillas, pero como el toro estaba allí, su protector optó por no entrar… y continuó la lidia. Qué duda cabe, sucedían muchas cosas graciosas en sitios donde la Fiesta era un espectáculo nuevo. Ayer, en el tendido, en el público se había presentado con smoking Ali-Khan, quien, con su linda esposa, Rita, estaban en barrera, y El Vito había resultado cogido porque se quedó mirando a la estrella-princesa. El hermano de Julio, para castigar su distracción en la arena (que en París era una alfombra cosida a mano) no le avisó de la salida del toro al ruedo.

“–Tiene bonitas piernas –había observado El Vito, mirando admirado a la actriz, dijo a su hermano.

“–Mejores las tiene el que está detrás de ti –respondió a su hermano.

“Y listo. Menos mal que no pasó de una voltereta.

“Dije al empezar este capítulo, que estaba vestida de corto y lista para actuar, pero se me olvidó anotar que me encontraba en un sitio muy original: un gran salón rodeado de más de 30 cabinas telefónicas. Era el centro de los periodistas. Desde allí se comunicaban con sus periódicos. Queriendo escaparme de sus preguntas –pues antes de la hora son molestas–, había escogido para esconderme precisamente ese lugar. Tuve suerte, ya que entraban y salían sin fijarse siquiera en la figura descubierta que los observaba. Me buscaban por todos lados y me dieron ganas de reír al mirarlos. ¡En mi vida había visto tantos fotógrafos ni me habían hecho tantas preguntas como en París!