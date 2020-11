Evo Morales y Álvaro García Linera están de pie ante una multitud en el aeropuerto de Chimoré, corazón del Chapare. La imagen parecía imposible cuando desde ese mismo lugar, hace exactamente un año, el 11 de noviembre de 2019, partían al exilio en México y luego en Buenos Aires. Despegar de esa pista había sido una operación triangulada entre varios gobiernos que, repite el ex presidente, le salvaron la vida. Lo buscaban para capturarlo. La llegada de Evo a territorio boliviano evidenció lo que vendría: lo esperaban miles, con regalos, música, ceremonias, abrazos, euforia, lágrimas. En cada sitio lo aguardaban, con igual celebración y querer, en particular en Orinoca, su lugar de nacimiento, sobre la inmensidad andina. Vivimos una victoria histórica ( https://www.revistacrisis.com.ar/ ).

¿Quién lidera las marchas en Perú?

La gente, los jóvenes, que han salido movidos por su indignación, pero también por su amor a la patria , contesta Verónika Mendoza, única precandidata presidencial de la izquierda peruana en interesante entrevista. Prosigue: “Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes de la movilización hay que responderles que es conducida por la ciudadanía.

“Y me parece absolutamente legítimo para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mí me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática…”(https://www.nodal.am/).

Punto final

Hoy: elecciones municipales en Brasil, la izquierda va fragmentada.

