A su juicio, hoy la súper-clase controla las trasnacionales y los multimedia, y su desenlace es un trilema:

1. Triunfo de la súper-clase –la oligarquía/plutocracia– y su “sistema de castas high-tech”.

2. Empoderamiento de los populistas (sic), huérfanos de reformas constructivas .Esto es muy debatible: el populismo chino es próspero y está altamente tecnificado cuando lleva la delantera espacial del 6G (https://bit.ly/36zXc59).

Y 3. Un compromiso de clases que otorgue real poder a la clase obrera. Habría que definir que significa y en qué consiste el poder real en la fase de la cibercracia de EU. Lind le apuesta ostensiblemente a esta opción intermedia muy etérea cuando la impotente clase obrera de EU ha sido prácticamente decapitada.

¿Qué tan válida es la taxonomía de Lind sobre la existencia de sólo esas dos clases antagónicas? ¿No existen más?

El británico Alastair Crooke, anterior espía británico del MI6 y ex asesor del español Javier Solana, ex canciller de la Unión Europea –evoca el impasse vigente cuando Biden puede o no ganar, peroTrump es el presidente de la República Roja https://bit.ly/38H8h6T).

Alastair Crooke pone en duda la legitimidad del proceso electoral al presuponer la manipulación cibernética del sufragio en Wisconsin y Michigan, que abonan a la dinámica de balcanización de EU.

Crooke fustiga severamente a Lind, cuyo concepto de una “sociedad tecno-dirigida ( managedsociety)”, basada en la ciencia, forma parte de la programática de Biden.

El problema radica en que, a juicio de Crooke, EU se ha fracturado en dos placas tectónicas que se disgregan en diferentes direcciones cuando una mitad del electorado estadunidense votó precisamente para expulsar a la otra mitad . ¿Cuál será la placa tectónica menos afectada?

