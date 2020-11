Afp

Periódico La Jornada

Domingo 15 de noviembre de 2020, p. a12

Bagdad. El Comité Olím-pico Iraquí eligió como nuevo presidente, al ex tesorero Sarmad Abdelilah, con lo que pretende poner fin a una crisis que arrojaba dudas sobre la participación del país en la justa veraniega de Tokio en 2021. Desde hace varios meses, el organismo, en conflicto con el Ministerio de Deportes de esa nación, quedó suspendido y bajo tutela del Comité Olímpico Internacional, que supervisó la elección en Bagdad. Abdelilah, ex campeón de natación, venció por 19 votos a 17 al hasta ahora titular, Raad Hammoudi, ex futbolista internacional que había sido elegido para un segundo mandato a mediados de 2019.