Añadió que no han ocasionado afectación a las oficinas centrales del INPI. Tras haberse cumplido un mes de la toma (el 12 de octubre), en entrevista con La Jornada indicó que lo único concreto hasta el momento es la expropiación del predio de Zacatecas 74, en la Roma.

Estaremos aquí hasta que cumplan las demandas que traemos como comunidad, hasta que solucionen nuestros problemas; aunque nos lleve tiempo. No son sólo demandas de vivienda, sino también de trabajo, educación y salud.

No obstante, dijo que hasta ahora no nos han mostrado ningún documento ni nada, y en las mesas de trabajo no hay nada concreto .

El miércoles pasado el titular del INPI, Adelfo Regino, señaló que en la segunda reunión de negociaciones hubo avances y destacó el proceso de expropiación de Zacatecas 74, en la colonia Roma Norte, así como las becas alimenticias y el apoyo para la venta de sus artesanías.