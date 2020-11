E

n octubre 2020, Ricardo Salinas Pliego –fundador del Grupo Salinas y cercano a la Cuarta Transformación–, comunicó a cualquier futuro pensionado que tu pensión no es gratis : es el beneficio que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo; es el uso presente de lo que has ahorrado en el pasado y los réditos que obtuviste sobre ese ahorro acumulado. Tu ahorro no es trivial; es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para lograr una pensión suficiente ( El Financiero, 13/10/20).

Pero, pregunta Salinas Piego: ¿quién debe ahorrar para lograr esa pensión? Y responde: el pensionado. Él y sólo él . Y ¿qué ocurre con el patrón del pensionado? ¿Debería contribuir con la pensión del trabajador? Para el empresario está claro que ¡no! ¿Por qué? Por una sencilla razón: para él, como patrón, no hay incentivo alguno en que disponga de una pensión digna, especialmente en un mundo con enorme movilidad laboral. Para él, como patrón, cualquier contribución a esa pensión es sólo un impuesto más: un gravamen más para quienes crean fuentes de trabajo.

Para Salinas Pliego, tampoco corresponde al Estado esa responsabilidad porque éste somos todos los que contribuimos a su existencia a través de los impuestos. La contribución del Estado a las pensiones es sólo un gasto más y no un ahorro. Quienes creen que el Estado debe hacerse cargo del asunto son, en su opinión, ignorantes de la realidad económica.

Así que el único responsable del ahorro pensionario es el pensionado: él y sólo él . Para Salinas Pliego, en ésta responsabilidad, los réditos hacen crecer ese ahorro a tráves de tiempo. Sin ellos, el ahorro de los pensionados se estanca. Y, hay que agregar, también, el retorno que puedan recibir los pensionados derivado de los regímenes de inversión de los fondos de pensiones que usan su ahorro. Finalmente, reconoce Salinas, hay que restar del ahorro de los pensionados lo que les cuesta a ellos pagar de su ahorro a los que les administran sus recursos: las comisiones de cada Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Como según él, el único responsable del ahorro pensionario es el pensionado, entonces es claro que el asunto se resuelve reconociendo que el ahorro –al menos 20 por ciento de los ingresos– es un sacrificio hoy para el futuro que no endeuda a las generaciones futuras con la conducta del hoy. Porque los patrones con sensibilidad social pagarán con gusto parte de este ahorro al considerarlo una inversión en el mantenimiento de su mayor activo: el capital humano de la empresa.

¿Dónde se ubica toda ésta alarmante disquisición? Muy claramente en pleno Siglo XIX. ¡Ahí!