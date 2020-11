E

l arte mudo de la ubicuidad. Una época, escribe Hanna Arendt, encuentra sus marcas profundas en los autores aparentemente más alejados y ajenos a ella que, acaso por ello, son los que más la padecen. Como Proust, como Borges, como Kafka, nadie más replegado frente a su propio tiempo que Walter Benjamin. En su obra no aparece ningún indicio, ninguna prueba de las vicisitudes políticas que vivió y enfrentó.

No hay nombres ni paroxismos del ruido de la opinión pública –en la que él mismo se inscribió– que ayuden a encontrar las señales del trasfondo en las que creció. Cuando habla del fascismo, por ejemplo, al que nunca se cansó de impugnar, no aparece ninguna de sus figuras y menos la descripción de sus horrores. ¿De dónde entonces proviene el sentimiento de que su pensamiento parecería entregarse sin concesión a la ubicuidad de su propio tiempo? Una sensación de diálogo incansable con aquello que sólo la piel tiene al alcance.

Tal vez el propio Benjamin lo explica: investigar el estado en el que uno mismo se encuentra, que es precisamente el que apela a los poderes más ocultos, es uno de los caminos más seguros y cortos del conocimiento y la crítica de esos poderes. Porque el mundo se nos presenta como un arsenal de máscaras . El problema reside en cómo exsorcizarlas , cómo desentrañas la felicidad y el dolor que se esconden detrás de ellas. Benjamin llegó a este camino con la conciencia de que los conceptos – la pieza clave del pensamiento – son mudos, no discursivos ni comunicativos. Y en ello se encuentra su verdadera potencia, es decir, en otras palabras, son un hecho poético : el hecho de que siempre se presenten como enigmáticos, prestos a ser disponibles para emprender de nuevo la tarea principal del pensamiento: la pregunta por el pensamiento mismo.

Aquí el método es importante: “el buen escritor no dice más que lo que piensa. Este ‘decir’ no es sólo la expresión del pensamiento, sino su realización misma. Así como el andar no es sólo la expresión del deseo, sino la realización misma del deseo”. Desviarse de esta convicción significa enmudecer al deseo y al pensamiento por igual.